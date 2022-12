Francia-Marocco | il clamoroso gesto di Mbappè dopo il trionfo | Guarda

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La sportività, al di là di una vittoria o una sconfitta. Quella che Kylian Mbappé ha dimostrato per il suo amico e compagno al Psg, Hakimi,la semifinale persa dalcontro la. I due,i messaggi di stima e affetto dei giorni scorsi, hanno iniziato il loro confronto con un bellissimo e affettuoso saluto nel tunnel prima di entrare sul terreno di gioco e darsi battaglia. Nessuno sconto in campo, poi a fine partita, con le due squadre che stavano vivendo emozioni diametralmente opposte, l'abbraccio tra i due ripreso dalle telecamere. L'abbraccio, il post di Mbappé su Instagramessersi avvicinato all'amico, Mbappé ha sollevato Hakimicon entrambe le braccia, invitandolo ad alzarsi. Un abbraccio prolungato tra i due, che si è ripetuto qualche minuto...

ad alta tensione, dopo la vittoria in semifinale dei Bleus sono scoppiati molti scontri nelle città francesi. A Nizza, gruppetti ...della. Una partita da emozioni forti, ma che non sarà raccontata dalla seconda voce più '... telecronista della finale per il terzo posto trae Croazia. L'ex giocatore dell'Inter, ...Record di ascolti per la semifinale dei Mondiali in Qatar Francia - Marocco. Ieri sera erano ben 11, 8 milioni gli italiani sintetizzati su Rai1 per uno share del 49,8%. Boom di ...(ANSA) - DOHA, 15 DIC - "E' stata una serata incredibile, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Marocco è un'ottima squadra ma abbiamo vinto noi e ...