Francia | caos durante i festeggiamenti per il Mondiale | 14enne muore travolto da un’auto a Montpellier

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Aper la qualificazione dellaalla finale dei mondiali in Qatar, un ragazzo di quattordici è statoda. L’intervento dei soccorritori è stato inutile: il giovane è stato trasferito in ospedale, ma è deceduto poco dopo essere arrivato. A diffondere la notizia è stata la prefettura dell’Herault con un comunicato-stampa. Il conducente dell’auto è attualmente in fuga ed è ricercato dalle forze dell’ordine: “L’indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura”, ha dichiarato la prefettura. Intanto, il veicolo dell’investitore è stato ritrovato dagli inquirenti ed è stato messo sotto sequestro. Le immagini della tragedia sono state pubblicate su Twitter e mostrano chiaramente la dinamica ...