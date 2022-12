Francia-Argentina è Bayern-Atletico Madrid

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La finale del Mondiale di domenica prossima sarà anche un po’Monaco-, per i giocatori che ci saranno in camponon è solo la sfida tra due nazionali. A essere implicati sono anche i club e i campionati rappresentati dai convocati di Didier Deschamps e Lionel Scaloni. Ed è un confronto interessante. Laè una super-nazionale dei 5 principali campionati d’Europa, divisi in parti quasi uguali: 6 giocatori di Ligue 1, Bundesliga e Liga; 5 della Premier League; 3 della Serie A. La traduzione è semplice: la ricerca dell’eccellenza laddove si è sicuri di trovarla. Squadra composta tradizionalmente da giocatori migrati altrove, l’è composta da ben 10 giocatori che militano nella Liga. Potevano essere 11, pensando ...

