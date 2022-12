Francia | allarme influenza del cammello in vista della finale Rischio contagio per l' intera squadra?

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Indel Mondiale , in programma domenica alle 16, lapotrebbe essere costretta a fare i conti con gli arruolabili. Nei giorni scorsi Rabiot e Upamecano hanno dato forfait per ...

