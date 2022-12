Francesca Cipriani senza mutande a Verissimo – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 dicembre 2022)e Alessandro Rossi -Prima ci si chiedeva ‘ci è o ci fa‘, ora ci si domanda ‘ce le ha o non ce le ha le‘. Imprevisto “hot” della giunonicanel corso dell’appuntamento conandato in onda domenica 11 dicembre. Al momento dei saluti finali, la neo sposina ha infatti sollevato leggermente il vestito che indossava e, grazie al vertiginoso spacco, ha dato modo ai telespettatori di intravedere la sua zona bikini in maniera integrale. Pare proprio non portasse le mutandine. Il particolare non è passato inosservato nemmeno a Striscia La Notizia, pronta a ironizzare sull’incidente. “Avete notato nulla? Mah,nell’alzarsi ha lasciato intravedere, insomma, la sua Sharon Stone. Ma dai, ...