Forza Venite Gente | di nuovo in scena il celebre musical sulla vita di San Francesco

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022)diin: al Teatro Orione di Roma il tour teatrale deldi Sanfesteggia i suoi 40 anni di successi Nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 40 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo debuttò una Commediae che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue, e rappresentata in Paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Si tratta proprio dell’italianissimo. 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori soltanto ...