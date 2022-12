Formula 1 | Charles Leclerc vuota il sacco | parole scioccanti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo un 2022 in chiaroscuro il pilota monegasco della Ferrari vuole essere assoluto protagonista nella prossima stagione in1 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il 2022 è stato sicuramente un anno migliore rispetto a quelli precedenti per. Il pilota monegasco è riuscito ad essere un po’ più competitivo rispetto alle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Una stagione in cuiLeclerc è arrivato alla Ferrari e ha battuto Sebastian Vettel di 24 ... ha detto Mattia Binotto, secondo il sito ufficiale della1. ' Forse è stato il compito più ...I tecnici di Maranello hanno lavorato sulle lacune emerse in corso d'opera - affidabilità della power unit e consumo delle gomme in gara - e l'obiettivo è mettere a disposizione diLeclerc e ...Zelensky: "Abbiamo sviluppato una 'formula per pace' con tutto ciò che è necessario non solo per porre fine a questa guerra" ...Nyck de Vries ha scelto il numero permanente per la sua carriera in Formula 1 prima del suo debutto come pilota titolare. A renderlo noto è stato l'elenco iscritti pubblicato dalla FIA.