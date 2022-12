Flussi del mercato del lavoro tornati ai livelli pre-pandemia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA – Le assunzioni nei primi nove mesi del 2022 sono state 6.227.000, con un aumento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l’Osservatorio sul precariato dell’Inps, sottolineando come “nel corso dei primi tre trimestri del 2022 ineldel(assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa deipre-pandemici”. Le trasformazioni da tempo determinato – si aggiunge – nei primi tre trimestri del 2022 sono risultate 553.000, in fortissimo continuo aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+61%). Le cessazioni nei primi nove mesi del 2022 sono state invece 5.571.000. L'articolo L'Opinionista.

