Flussi del mercato del lavoro tornati a livelli pre - pandemia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le assunzioni nei primi nove mesi del 2022 sono state 6.227.000, con un aumento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rileva l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, sottolineando come "...

Fiscoetasse

Lo rileva l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, sottolineando come "nel corso dei primi tre trimestri2022 inel mercatolavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno ...Lo rileva l'Osservatorio sul precariato dell'Inps, sottolineando come "nel corso dei primi tre trimestri2022 inel mercatolavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno ... Semplificazioni, REI, flussi 2023: il programma del Ministro del lavoro (Teleborsa) - E' quanto emerge dall'Osservatorio sul Precariato INPS nel quale si spiega che il confronto con il 2021 mette in evidenza l'accelerazione nella riattivazione dei flussi a partire dalla..Le assunzioni nei primi nove mesi del 2022 sono state 6.227.000, con un aumento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2021. (ANSA) ...