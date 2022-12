Fisco | nei primi 10 mesi entrate tributarie e contributive in crescita

(Di giovedì 15 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-ottobre secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, mostrano nel complesso unadi 56.721 milioni (+9,9%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano un aumento di 43.692 milioni (+11,5%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+38.465 milioni, +10,2%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.568 milioni, +57,3%). Leerariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 416.279 milioni (+38.465 milioni, pari a ...

