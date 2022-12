Fisco | così non si pagano le tasse in Italia

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel 2019, ultimo anno in cui risultano completi i dati disponibili, l’evasione fiscale inha sfiorato i 100 miliardi di euro, pari al 18,5% di quanto dovuto allo Stato. È quanto è emerso dall’inchiesta condotta dal Dataroom del Corriere della Sera. Una cifra che – si segnala nell’articolo – se non viene ridotta entro il 2024 di quasi 15 miliardi mette a rischio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Un dato reso ancora più preoccupante dai trend registrati, tutti in aumento per le tre principali voci di evasione del. Una montagna da scalare senza contare i 170 miliardi di euro di economia sommersa calcolati dall’Istat. I “buchi neri” dell’evasione La più grande fonte di evasione che è emersa dall’inchiesta del Corriere della Sera è quella dell’Irpef. Al 2019 risultano evasi da lavoratori autonomi e imprese 32 miliardi di euro, ...