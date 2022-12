Film porno e abusi sessuali | i giudici non credono a Sara Tommasi e assolvono i suoi “registi”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sosteneva di essere stata tratta in inganno, in quell’agriturismo dove era stata “costretta” a fare un calendarioe a girareini hard da mettere in giro sul web. Ma idel Tribunale di Salerno non hanno creduto a, ex show girl poi finita ai margini dello spettacolo e rienventasi sexy symbol. I” o presunti “sfruttatori” sono stati tutti assolti dalle accuse di violenza sessuale. Il verdetto è arrivato 9 anni dopo i fatti, denunciati dalla show girl, che disse di essere stata condotta a Buccino, in provincia di Salerno, nel 2012 dall’ex manager Federico De Vincenzo con la proposta di partecipare a un set fotografico per un calendario di beneficenza. Lì, però, sostenne di essere stata drogata e violentata da 5 uomini e ripresa ...