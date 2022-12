Festa di Fratelli D’Italia | Cristina D’Avena risponde alle polemiche | “Considerazioni feroci”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A poche ore dalladiscoppiate sui social per la sua partecipazione al raduno di Piazza del Popolo, a Roma.alladi: leNella giornata di ieri un’indiscrezione ha acceso la miccia:parteciperà alla tre giorni con cuifesteggia i primi 10 anni il 15, 16 e il 17 dicembre. Questa sera la cantante e regina delle sigle dei cartoni animati salirà sul palco per cantare le sue canzoni più amate. Perché proprio lei? Nella giornata di ...

Fiorello scende in campo in difesa di Cristina D'Avena . La cantante è stata messa sotto accusa dai social perché canterà alladei 10 anni diD'Italia . Perché la 'D'avena non può andare a cantare alladei Fdi', si è chiesto Fiorello durante la puntata mattutina di 'Viva Rai2'. Aggiungendo poi divertito: ...Intemerata di Fiorello contro critiche e insulti social ricevuti da Cristina D'Avena perché canterà alladei 10 anni diD'Italia. Perchè la "D'avena non può andare a cantare alladei Fdi", si è chiesto Fiorello durante la puntata mattutina di 'Viva Rai2'. Aggiungendo poi divertito: "...Cristina D'Avena si difende dalle accuse per la scelta di salire sul palco di Fratelli d'Italia a Roma: "Mi hanno chiesto di cantare, non porto bandiere. Pollon e i Puffi inni alla leggerezza e nient' ...Lo showman contro critiche e insulti social alla cantante: "Io invitato alla Festa dell'Unità, ho fatto cantare tutti i comunisti e nessuno mi ha detto niente".