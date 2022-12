Festa di FdI | le sfide di Lollobrigida | «Siamo come la civiltà romana contro la devastazione dei barbari»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) «Non posperdere nemmeno un minuto perché l’Italia non è in una buona condizione», avverte Francesco, ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare, alla tavola rotonda “Sovranità e sicurezza alimentare” con il ministro della Salute Orazio Schillaci che chiude la prima giornata delladi Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo.alladi Fratelli d’Italia «È tra le peggiori condizioni – sottolinea il ministro – che ha conosciuto nella storia. Non voglio dare la colpa a nessuno, se non all’irresponsabilità che c’è stata di tanta parte della classe politica di non capire che, senza una visione rispetto al futuro della Nazione, qualsiasi cosa provi a fare diventa inutile. E quello che abbiamo visto in questi anni è stata la mancanza di capacità di ...