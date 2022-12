Ferrovie | domani sciopero in Campania | disagi per gli utenti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCircoleranno regolarmente le Frecce, gli Intercity e i treni interregionali in occasione di unodi 8 ore proclamato dalla segreteria regionale del sindacato FILT-CGIL, in adesione ad unogenerale del personale del Gruppo FS Italiane con sede in, previsto, venerdì 16 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Durante lo, invece, per i treni Regionali, ine nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso disono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le ...

La Repubblica

... a Roma, in occasione di 'Retrospectum', la mostra (da16 dicembre al 30 aprile 2023) ... Con un allestimento pensato ad hoc per gli spazi di Zaha Hadid e sponsorizzata dadello Stato e ...... ha lavorato nelledello Stato. E' stato sindacalista della Cgil, nella segreteria ... I funerali si svolgerannopomeriggio alle 16, a Campobasso, nella chiesa di San Giovanni Battista al ... Ferrovie: domani sciopero in Campania, disagi sui regionali Circoleranno regolarmente le Frecce e gli altri treni a lunga percorrenza di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane con sede nella regione Lazio proclamato dalle s ...La segreteria regionale FILT- CGIL, in adesione ad uno sciopero generale regionale indetto dalla segreteria nazionale CGIL, ha proclamato per ragioni di ...