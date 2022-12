Ferrari | terminato il rapporto con Mick Schumacher | “Grazie per questi quattro anni”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, laha annunciato di aver interrotto ildi collaborazione con, figlio del celebre Michael. “Dopodi militanza nellaDriver Academy, la Scuderia ehanno deciso di comune accordo di non proseguire la collaborazione – si legge – Entrato a far parte della famiglianel 2019 attraverso il programma giovani di Maranello,come pilota della FDA ha disputato due stagioni di Formula 2 con il team Prema Racing conquistando tre vittorie e il titolo 2020. L’anno seguente ha avuto la possibilità di debuttare in Formula 1 con l’Haas F1 Team nel quale è rimasto fino al termine della stagione appena ...

