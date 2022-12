Fedez | “Sono la matrioska di mia moglie” La storia virale

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Serata importante per i coniugi Ferragnez: la coppia, infatti, ieri sera si è recata a un evento di Donatella Versace in cui hanno potuto partecipare anche alla lotteria e il look scelto per l’occasione da Chiara è stato come sempre impeccabile: un vestito nero lungo e attillato, con il cappuccio che l’imprenditrice digitale teneva poggiato sul capo, mentreun bel cappotto lungo, maglione e pantoloni di pelle. Prima dell’evento i due hanno fatto un video esilarante in ascensore, che hanno poi condiviso sulle reciproche storie di Instagram: “ladi mia”, ha detto il cantante, mostrando l’effettiva differenza di altezza tra lui e la consorte. Chiara Ferragni per l’occasione indossava scarpe altissime con tacco e zeppe, che mettevano in risalto la già evidente differenza di altezza con ...