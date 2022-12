Fedez a Gianluca Vialli | «Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi | mandiamogli energie positive»

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il cantante ha inviato un messaggio commosso all'ex calciatore, che ha deciso di annullare ogni impegno lavorativo per concentrarsi sulle cure del cancro al pancreas. Si erano conosciuti lo scorso marzo, quandoaveva contattatoper incoraggiarlo prima del suo intervento, sempre per un cancro

Leggi anche ›Vialli telefona a. Il rapper: "Spero di dare supporto alle persone come tu hai fatto con me" L'abbraccio social diUn annuncio che ha commosso i tanti fan di ...Ci sarà ancheGrignani , al suo settimo Sanremo in gara se si include il suo debutto tra ... vero nome Sara Mattei, anche lei è grande amica di Tananai (i due affiancavanonel tormentone ...«Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi. Mandiamogli energie positive. Forza Gianluca, siamo tutti con te» ...Fedez e Gianluca Vialli sono stati negli ultimi mesi molti vicini a causa del brutto male che ha colpito entrambi. Negli ultimi giorni il capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio ha dovuto ...