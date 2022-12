Fdi | La Russa | ' pacificazione è confronto senza odio di posizioni ideologiche estreme'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il rischio" di tensioni sociali "c'è sempre ma non vedo il clima" di quando ero giovane. "Non vorrei mai che le nuove generazioni ripercorrano quella strada, quando il sistema molto giocava sugli opposti estremismi. Quando parlo di, penso a questo: costruire un'area comune in cui tutti possano confrontarsi mal'che nasceva da". Così Ignazio Laalla festa dei 10 anni di Fdi.

Agenzia ANSA

Roma, 15 dic. " "A me Berlusconi disse 'perché andate via restate'. Ma in fondo era contento che andassimo via". Così Ignazio Laricorda, alla festa per i 10 anni di, l'annuncio a Silvio Berlusconi che sarebbe uscito dal Pdl.Così Ignazio La, presidente del Senato, alla manifestazione per i 10 anni diRoma, 15 dic. (Adnkronos) - "Il rischio" di tensioni sociali "c'è sempre ma non vedo il clima" di quando ero giovane. "Non vorrei mai che le nuove generazioni ripercorrano quella strada, quando ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Le leadership si conquistano, o ci sono o non ci sono. E Giorgia lo dimostrò subito. E chi più di Giorgia poteva aprirci le porte del futuro e aspirare a ...