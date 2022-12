F1 | Zak Brown | “La Red Bull sul budget cup? Imbarazzanti | hanno barato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La stagione 2023 deve ancora cominciare, eppure in F1 gli strascichi del 2022 non accennano a placarsi. L’ultimo tema di discussione, dopo il turbillon riguardante il mercato piloti e quello dei team principal, è quello legato ale all’uso fattone dalla Red. Un argomento che ha fatto scaldare il CEO della McLaren Zakche, in un’intervista al sito Crash.net, non le ha mandate a dire nei confronti della scuderia austriaca: “Confermo tutto quello che ho scritto in questi mesi: so che barare è una parola forte ma onestamente non vedo alcuna differenza nel violare le regole finanziarie o nell’utilizzare una vettura troppo bassa”. Poi ha aggiunto: “Infrangere un regolamento, che sia tecnico, sportivo o finanziario è una violazione. La si può chiamare come si vuole, io la chiamo barare”. Infine, Zak ...