F1 | Mick Schumacher sarà il terzo pilota della Mercedes Separazione consensuale dalla Ferrari

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è stato annunciato come. Il tedesco si è separato in manieraed è approdato alla corte tedesca. Il figlio d’arte, che nell’ultima stagione è stato titolare in F1 con la Haas, ha sposato la causascuderia guidata da Toto Wolff eriserva di Lewis Hamilton e George Russell.lavorerà allo sviluppoW14 al simulatore di Brackley, poi potrebbe trovare spazio in qualche prova libera e nel corso del weekend in caso di necessità.ha espresso la propria soddisfazione: “Sono entusiasta di entrare a far parte del ...