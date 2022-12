F1 | Mick Schumacher alla Mercedes come pilota di riserva

(Di giovedì 15 dicembre 2022)riparte d. Il tedesco, figlio di Michael, sarà il terzodella scuderia guidata da Toto Wolf per la stagione 2023. "Sono entusiasta di far parte del teame ...

Mick Schumacher sarà pilota di riserva del Team Mercedes per il 2023. Il 23enne pilota tedesco condurrà un intenso programma di guida al simulatore a Brackley e sarà inoltre presente in pista con la scuderia guidata da Toto Wolff. Il tedesco, figlio del sette volte iridato Michael, ha deciso il suo futuro dopo l'annuncio del team. "Sono entusiasta di far parte del team Mercedes".