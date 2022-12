Ex Inter | il Chelsea pensa al prestito di Casadei

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Non solo Denzel Dumfries per la fascia del. Secondo quanto riporta la stampa inglese, l'alternativa all'esterno dell'porta al nome di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid.La possibilità di cedere Denzel Dumfries per l'è concreta. A gennaio (ma tenendolo in prestito fino a giugno) oppure direttamente entro il 30 ... Illo cerca dalla scorsa estate e non ha ... Da Crespo a Veron e Lukaku: Inter-Chelsea, quanti intrecci di mercato Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'esterno del Club Bruges è seguito da tempo ed è stato visionato al Mondiale dal ds Ausilio e dal suo vice Baccin. Occhi puntati pure sul tunisino Drager. All'ecuadoriano Preciado mancano centimetri ...