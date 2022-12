Eurolega 2022 2023 | finalmente Milano | l’Olimpia vince a Belgrado | Stella Rossa k o 67-71

(Di giovedì 15 dicembre 2022)torna are. E lo fa in una delle partite più difficili della regular season dell’, in casa delladi: 67-71 lo score finale. I ragazzi di Ettore Messina interrompono il digiuno che durava da nove partite ine ritrovano il sorriso: si tratta del quarto successo in quattordici partite. Un match, come sempre, dai due volti. Per i serbi invece arriva la prima sconfitta dopo sei vittorie consecutive. Mattatore della serata Billy Baron che mette a referto 19 punti, soprattutto due canestri in momenti topici del match. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PRIMO QUARTO – L’inizio è un assolo delche comincia giocando un basket di grande qualità e con ...

Basket, Eurolega 2022-2023: l'Olimpia Milano torna a vincere! Stella Rossa ko a Belgrado, Baron decisivo con 19 punti Dopo nove sconfitte consecutive, la squadra di Ettore Messina torna a vincere in Coppa, passando in casa della Stella Rossa per 71-67 ...La Stella Rossa Belgrado di Dusko Ivanovic è forse il peggior avversario che si possa incontrare in questo momento. Dall'arrivo del coach ha collezionato solo vittorie tra Aba Liga e...