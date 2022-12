Eurodeputati | ‘Stop all’accesso dei delegati Qatar al Pe’

(Di giovedì 15 dicembre 2022) BRUXELLES – Nel testo votato al Parlamento europeo in seguito ai sospetti di corruzione dal, oltre a chiedere la sospensione di tutti i lavori legislativi relativi a Doha, glichiedono anche “di sospendere l’accesso” all’Eurocamera “dei rappresentanti d’interessi delfino a quando le indagini giudiziarie non faranno chiarezza”. Una decisione che esprime una posizione ferma da parte di Bruxelles in merito alla vicenda che in questi giorni sta facendo tanto parlare di sé. L'articolo L'Opinionista.

: "all'accesso dei delegati Qatar al Pe"