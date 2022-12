“Esigenza sociale? Stica***” | questo pensa un noto politico della grave emergenza abitativa

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) In alcune città italiane l’sta prendendo il sopravvento. La questione divide gli animi: è scontro micidiale in diretta Argomento di cui ormai tutti conoscono la gravità, l’occupazione abusiva delle case è uno dei temi più trattati dai politici e dai talk show. Mario Giordano, per esempio, si è fatto portabandiera di coloro i quali si son visti sottrarre casa dalle proprie mani e, con i propri inviati, collabora attivamente per la loro liberazione e per la restituzione degli immobili ai legittimi proprietari.(www.periodicoitaliano.it)L’e l’occupazione abusiva di immobili privati e pubblici è però argomento di molti talk show, tra cui Quarta Repubblica di Nicola Porro. Il giornalista, per affrontare l’argomento ...