Epic Games chiude i server di molti suoi giochi

(Di giovedì 15 dicembre 2022)ha annunciato in un recente post sul suo blog ufficiale cherà i servizi online e idivecchi, tra cui diversi titoli di Unreal Tournament e Rock Band. Ciò è dovuto alla volontà di passare esclusivamente al supporto diOnline Services, il nuovo “servizio” targato, con “il suo sistema di amici unificato, le funzioni di chat vocale, i controlli parentali e le funzioni di verifica parentale“. Ad ogni modo i titoli che spegneranno i propri servizi online e i, il prossimo 24 gennaio 2023, sono i seguenti: 1000 Tiny Claws Dance Central 1-3 Green Day: Rock Band Monsters (Probably) Stole My Princess Rock Band 1-3 The Beatles: Rock ...

