Enzo Iacchetti | dietro quei sorrisi tanta sofferenza | cosa ha sempre nascosto il conduttore di Striscia

... visto e considerato che al fianco di Ezio Greggio mancherà all'appello lo storico collega e volto della trasmissione satirica. Il motivo è da ritrovarsi in un' indisposizione del ...... da Diego Abatantuono a Teo Teocoli, da Cochi e Renato a Jerry Calà, passando per Barbara D'Urso, Fausto Leali e. Una tavolata di "vecchie" glorie che a fine serata non resistono alla ... A Striscia cambia (ancora) tutto. Ma la super-coppia durerà poco Il noto conduttore non sarà presente alla puntata di giovedì 15 dicembre in onda su Canale 5 per dei problemi di salute ...Per la puntata del 15 dicembre Enzo Iacchetti non potrà essere presente a Striscia la Notizia. Lo sostituisce il comico Enrico Beruschi.