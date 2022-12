Enrico Nigiotti diventerà papà | l’annuncio su Instagram

Fanpage.it

, ex concorrente di Amici e finalista di X Factor insieme ai Maneskin, diventerà presto papà per la prima volta L'articolodiventerà papà di due gemelli proviene da True ...Da questa breve informazione è possibile capire che l'ex volto di Amici del quale stiamo parlando è proprio quello di. Il suo talento al microfono e alla chitarra non è certo passato ... Enrico Nigiotti presto papà, la compagna Giulia Diana è incinta di due gemelli Enrico Nigiotti, il famoso cantante livornese passato da Amici ed X Factor, diventerà presto papà di due gemelli: lo annuncia il cantante su Instagram. Nella puntata di domenica 18 dicembre il cantant ...Causa indisposizione di Enzo Iacchetti, questa sera a Striscia la notizia esordisce come conduttore Enrico Beruschi, dietro al bancone del tg satirico accanto a Ezio Greggio. Si riforma così la coppia ...