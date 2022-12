Enrico Giovannini è il nuovo direttore scientifico del’Asvis

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Confermata dall’assemblea dell’ASviS la presidenza di Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini per il triennio 2023-2025, conche saràdell’associazione e Giulio Lo Iacono segretario generale.Rinnovato anche lo statuto che sarà operativo nei prossimi giorni, dopo l’approvazione formale, mentre la composizione del Comitatoverrà definita nei primi mesi delanno. Lo annuncia un comunicato dell’Alleanza per lo Sviluppo sostenibile (ASVIS) che ha anche comunicato le date per la settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, attraverso centinaia di eventi (quest’anno sono stati 986) che coinvolgeranno istituzioni, amministrazioni pubbliche, università, scuole, aziende, associazioni e ...

