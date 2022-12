Enrico Beruschi conduttore di Striscia al posto di Iacchetti

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 15 dicembre 2022)Causa indisposizione di Enzo, questa sera ala notizia esordisce come, dietro al bancone del tg satirico accanto a Ezio Greggio. Si riforma così la coppia anni 80 della storica trasmissione di Antonio Ricci Drive In. Enzosta bene e, in attesa di tornare a, seguirà la puntata da casa., 81 anni, ha appena festeggiato i cinquant’anni di carriera. Nel 1972 lasciò una promettente carriera da dirigente industriale per debuttare al Derby Club di Milano. Da allora ha recitato in una ventina di film, ha partecipato a molti programmi tv, e soprattutto è stato tra i protagonisti di Drive In, con i suoi ...