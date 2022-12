(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le strategie per il futuro raccontate dal Responsabile Digital & IT di Eni in una video intervista che sarà pubblicata il prossimo 19 dicembre. E di cui vi forniamo delle anticipazioni

la Repubblica

... perché la storia è un elemento per guardare il presente e il futuro, racconta chi siamo stati, chi siamo, e un po' anche ci saremo' Le foto raccontano ladel Distrettodi Ravenna ...Le foto, si legge in una nota, raccontano ladel Distrettodi Ravenna che, fin dagli anni della costituzione, nel 1952, ha accompagnato lo sviluppo della città ravennate ed è stato ... Eni, la trasformazione digitale e il supercalcolo: parla Dario Pagani Biocarburanti sempre più avanzati per decarbonizzare i trasporti. Eni punta sulle bioraffinerie di Venezia e Gela. Quella di Porto Marghera, in esercizio dal 2014, rappresenta il ...Le strategie per il futuro raccontate dal Responsabile Digital & IT di Eni in una video intervista che sarà pubblicata il prossimo 19 dicembre. E ...