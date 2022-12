Elisa Di Francisca scatenata alla festa per i 40 anni | la campionessa di scherma mai vista così

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Grande successo al The Roof by Qvinto di Roma per i primi 40delladiDi. Oltrefamiglia e agli amici storici, presenti per la degustazione del maestro pizzaiolo (e dj) Ivano Veccia e per festeggiare ladi Jesi, tanti campioni come Massimiliano Rosolino e la coppia di schermidori Alice Volpi e Daniele Garozzo. Inoltre, Silvia Salis e Fausto Brizzi, amici giornalisti come GiovBruno di Sky, Laura Tangherlini di RAI News e Valerio Alessandro Cassetta, Stefano Pantano e i colleghi della Polizia di stato gruppo sportivo delle Fiamme Oro, il giovane attore Gaetano Marsico ed il maestro d’armi Renzo Musumeci Greco. Dress code della serata “Leather”.

