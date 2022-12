Elezioni Lombardia | Vittorio Feltri | “Sono guarito | mi candido con Fratelli d’Italia”

(Di giovedì 15 dicembre 2022)dal cancro al seno,torna a candidarsi. Dopo l’elezione a consigliere comunale di Milano, il direttore editoriale di Libero annuncia che correrà anche per un seggio al Pirellone. Sempre nelle liste di. “Finalmente, basta guai, intendo candidarmi per le regionali innelle liste diin omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto”, ha scritto su Twitter il giornalista e già consigliere a Palazzo Marino, carica che aveva definito una “rottura di c…” e aveva poi lasciato dopo pochi mesi per motivi di salute. Il consiglio comunale “non conta niente”, disse. E adesso in un’intervista al Corriere della Sera conferma: “È vero, è una cosa ...

Gli iscritti al Movimento Cinqe stelle dovranno decidere con il loro voto se il documento con i punti programmatici indicati, considerati 'qualificanti' in vista delleregionali lombarde deve essere 'finalizzato con una proposta allargata alle altre forze del centrosinistra che li hanno condivisi'. In questo caso, ha spiegato il presidente del M5s Giuseppe ......del Pd lombardo in vista delleregionali del 2023. Verranno presentati il lavoro portato avanti in questi anni dal Pd all'opposizione e un pacchetto di proposte per ladel domani. ...Il matrimonio si farà. Il M5S sarà nel perimetro della coalizione che sostiene Majorino alle prossime regionali in Lombardia.(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2022 "Il 12 e il 13 febbraio dovrete votare per rinnovare il Consiglio regionale della Lombardia. Veniamo da quasi 30 anni di Governo di centrodestra e occorre cambi ...