Elezioni Lombardia | Conte | “M5S solo o con centrosinistra | decidano iscritti”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il M5S lancia la consultazione in rete per leregionali indel 12 e 13 febbraio, per decidere se correre soli o in coalizione con il. Il leader del M5S Giuseppechiama in causa glial Movimento: “Ora siete voi ad essere chiamati ad esprimervi e decidere se questo percorso può essere allargato alle altre forze delche hanno condiviso i nostri punti qualificanti, ovviamente con maggiori chance di poter battere il centrodestra e voltare pagina, o andare da soli con minori chance di poter essere competitivi”, dice in un video postato oggi sui social e sul sito del Movimento. Per, quello del 12 e 13 febbraio è “un appuntamento importante nella regione più popolosa d’Italia, locomotiva del ...

Gli iscritti al Movimento Cinqe stelle dovranno decidere con il loro voto se il documento con i punti programmatici indicati, considerati 'qualificanti' in vista delleregionali lombarde deve essere 'finalizzato con una proposta allargata alle altre forze del centrosinistra che li hanno condivisi'. In questo caso, ha spiegato il presidente del M5s Giuseppe ......del Pd lombardo in vista delleregionali del 2023. Verranno presentati il lavoro portato avanti in questi anni dal Pd all'opposizione e un pacchetto di proposte per ladel domani. ...Il giornalista annuncia che correrà per un seggio al Pirellone: "Moratti Non è per lei. Majorino Piuttosto torno in clinica" ...Divisi nel Lazio, uniti in Lombardia. Pd e Movimento 5 stelle correranno insieme alle prossime regionali lombarde del 12 e 13 febbraio. Nonostante qualche freddezza iniziale, l'accordo ...