Eitan | accolto il patteggiamento per il nonno Soddisfatti i legali del bambino | la zia | «Sgomenti per la pena»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sono due le richieste diaccolte dal giudice per le udienze preliminari di Pavia nei confronti deldiBiran, e del suo presunto complice. La vicenda è nota:, all’epoca 5 anni, è l’unico sopravvissuto della strage del Mottarone del 23 maggio 2021, in cui persero la vita 14 persone per la rottura di una fune dell’impianto di funivia. Nell’incidenteperse entrambi i genitori, il fratellino e due bisnonni. Ilfu poi sottratto agli zii paterni e portato in Israele, e ilmaterno fu accusato insieme al suo autista di sequestro aggravato, sottrazione di minore all’estero e appropriazione indebita del passaporto. Giovedì 15 dicembre il gup ha quindila richiesta di: 1 ...