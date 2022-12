Ecco il regalo di Natale all' Italia Crosetto durissimo | un' accusa pensante

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Un cinguettio al vetriolo quello di Guido. Il ministro della Difesa non sembra aver preso la decisione di alzare i tassi di interesse. Il motivo è chiaro: le parole della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, hanno subito avuto pesanti conseguenze sulle Borse europee. "Non ho capito - prosegue- ildiche la Presidente Lagarde ha voluto fare all'". A corredo del tweet un grafico che fotografa la caduta del prezzo di un Btp e aggiunge. Per cui aggiunge: "Per chi non avesse capito l'effetto di decisioni prese e comunicate con leggerezza e distacco". Le Borse europee infatti chiudono in profondo rosso dopo la decisione di alzare i tassi di interesse di 50 punti base. La Lagarde ha spiegato che linea dura da "falco" continuerà nei prossimi mesi, ...

SmartWorld

Le strade d'inverno diventano più insidiose e pericolose per tutti ed, quindi, una serie di ... e Papà Natale daranno ai bambini con tante iniziative divertenti e gadget in. Una giornata ..., questa sì che potrebbe essere un'ideagrandiosa, non trovi Se hai un amico buongustaio, appassionato per di più del cooking show targato Sky Original , sarà certamente felice di ... 150€ di Gift Card in regalo acquistando dal Samsung Shop: ecco come Niente pranzo di Natale per Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. A rivelarlo è Anna Paratore, la mamma del premier, in un’intervista uscita ...Genova. Slitte, elfi, Babbi Natale, trenini e pony: in occasione del S. Natale 2022 i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Giannina Gaslini stanno ricevendo ogni giorno decine di visite e c ...