È controllata Il telefono di Mara Venier nel mirino dei vertici Rai | salta tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022)aveva telefonato a Stefania Nobile per invitare lei e la madre Wanna Marchi a Domenica In, ma poi non se n'è fatto più nulla perché è arrivato lo stop deiRai. A svelare questo retroscena sono stante le due televenditrici più famose e discusse in Italia, che recentemente sono state ospiti del programma web Casa Pipol. Le due si sono lamentate di aver trovato tante porte chiuse in televisione dopo essere uscite dal carcere. Quella a Domenica In sarebbe soltanto una delle tante ospitatete all'ultimo minuto. “Ci sono rimasta malissimo - ha dichiarato la Nobile dopo aver svelato di aver ricevuto una chiamata dalla- in primis perché la conosciamo bene. Nessuno meglio di lei sa che persone siamo. Ci conosce e ci ha frequentato tanto”. La conduttrice Rai avrebbe ...