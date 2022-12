Dopo l’Ungheria è il turno della Polonia di bloccare il Consiglio europeo

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La delegazione polacca presso ilha bloccato l’accordo che prevedeva un pacchetto di aiuti da €18 miliardi all’Ucraina, le multe ale una tassa globale minima per le multinazionali. Insomma,Budapest è ildi Varsavia sparigliare le carte in, in una mossa dettata dalla necessità polacca che Bruxelles sblocchi i fondi per la ripresa. Seguendo lo stesso copione dell’omologo Viktor Orban, il primo ministro Mateusz Morawiecki sta chiedendo all’Ue di s€35 miliardi per la ripresa post pandemica in cambio di riforme sostanziali del sistema giudiziario polacco, oggi sotto il fermo controllo politico. Laaveva già bloccato per mesi l’accordo sulla tassa minima, prima di cedere quando era stato ...