Docenti precari con 3 anni di servizio | oltre 483 mila iscritti nelle GPS 16 mila nelle GaE Tutti i numeri

Orizzonte Scuola

...poco o nulla si prevede per la scuola Solo 150 milioni di euro per la valorizzazione dei... nonostante avessimo fatto i calcoli precisi Per stabilizzare 250 milaoccorrerebbero solo ...Aumenta l'organico di diritto di sostegno : nell'anno scolastico in corso si è arrivati a 117.170 posti , con un incremento di 11 mila cattedre rispetto allo scorso anno, così come previsto dall'... Precari, l’algoritmo che ha gestito le Gps sballato e pieno di errori: Anief aveva ragione e ora chiede di riparare con una semplificazione del sistema tramite una modifica alla Manovra di fine anno Il giudice del lavoro Luciana Nicoli ha accolto il ricorso di un’insegnante precaria ternana e le ha riconosciuto il diritto a percepire ...(Teleborsa) - Aumenta l’organico di diritto di sostegno: nell’anno scolastico in corso si è arrivati a 117.170 posti, con un incremento di 11 mila cattedre rispetto allo scorso anno, così come previst ...