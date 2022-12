DiVino Jazz Festival | a Torre Annunziata si chiude la XVI edizione | gli ospiti

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlarriva aper la chiusura della XVI. Dopo le tappe a Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola ilitinerante diretto da Gigi Di Luca si avvia alla conclusione questo week end con le esibizioni di Enzo Avitabile, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini. Oltre alla musica sono in programma anche degustazioni di vini, visite guidate, convegni sulla cultura enogastronomica campana e la mostra fotografica itinerante nei luoghi dei concerti, “Terra Nera” a cura di Pino Miraglia. Il cartellone della XVIdelideato da La Bazzarra presenta, in diversi luoghi di ...

