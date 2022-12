(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il deputato di Fratelli d'Italia, Gimmi Cangiano, in un'interrogazione parlamentare, ha chiesto quali provvedimenti vuole adottare ilper tutelare il diritto all’Istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali, per garantire quei docenti utilmente collocati nelle GPS e in possesso dei titoli specializzanti e abilitanti, per evitare la mole di ricorsi che già interessano il MIM e per porre rimedio all’evidente situazione di disparità venutasi a creare. L'articolo .

Orizzonte Scuola

In altri 61 casi è stata contestata la sosta in aree condi fermata , in 12 casi la sosta ... quest'ultime richiedono lavoro burocratico in ufficio per l'accertamento e l'delle multe, ma ......di censura integrato nella maggior parte delle piattaforme di social media che segnala automaticamente le parole chiave e impedisce l'di messaggi. Pertanto la notizia di questo nuovo... Divieto invio MAD per chi è iscritto alle GPS. Il Ministero chiude alla possibilità di proroga: “Vogliamo personale motivato e realmente interessato a svolgere servizio” PESARO Il mazzo di fiori recapitato in ospedale dopo il divieto di avvicinamento. Ieri sentenza per un imprenditore edile di 51 anni accusato di atti persecutori nei confronti della ex, ...Barricate e sparatorie nella notte tra serbi e kosovari; la tensione sale sempre di più e Belgrado chiede alla Kfor l'invio di truppe serbe in territorio kosovaro ...