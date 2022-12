Dispersione scolastica | al lavoro Procura dei Minori e Prefettura di Salerno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Mettere insieme una serie di azioni che consentano di limitare il fenomeno dellasull’intero territorio provinciale. Anche se non ci sono dati allarmanti, il prefetto diFrancesco Russo, su sollecitazione dellatrice del tribunale per i minorenni, Patrizia Imperato, ha coordinato questa mattina un incontro alla presenza anche dei vertici degli uffici scolastici regionali e provinciali e del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante in qualità di rappresentante dell’Anci, per discutere di una serie di iniziative al fine di limitare il fenomeno che riguarda i ragazzi fino a 16 anni, ovvero coloro i quali lasciano le scuole dell’obbligo. Al momento sono 130 le segnalazioni sull’intero territorio provinciale dove, come è stato ...