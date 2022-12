Dimensionamento scolastico | il Ministero | “Meno reggenze e più efficienza amministrativa Con i risparmi incrementi al Fondo per valorizzare il personale”

Orizzonte Scuola

Via libera dal Consiglio metropolitano al "Piano di offerta formativa per ildegli istituti secondari superiori per l'anno2023 - 2024". Si tratta di uno degli undici punti all'ordine del giorno approvati dall'aula "Leonida Repaci", nel ...Consolato Cicciù - - > Via libera dal Consiglio metropolitano al "Piano di offerta formativa per ildegli istituti secondari superiori per l'anno2023 - 2024" . Si tratta di uno degli undici punti all'ordine del giorno approvati dall'aula "Leonida Repaci", nel ... Dimensionamento scolastico, un DS e un DSGA agli istituti autonomi con 500 e 300 alunni. Emendamento alla Legge di bilancio Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria ha approvato una mozione a sostegno dell’attivazione della Facoltà di Medicina all’Università Mediterranea ...L'assemblea di Palazzo Alvaro, convocata dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, ha anche approvato una variazione di bilancio per il progetto "I Walk the Line" e lo schema per l'accordo di valo ...