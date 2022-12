Diletta Leotta ringrazia Antonella Clerici ma in amore non accetta consigli

(Di giovedì 15 dicembre 2022)riserva un enorme grazie ad, per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha una profonda ammirazione. Ma è soprattutto per come lasi è comportata con lei durante il festival di Sanremo a cui hanno partecipato entrambe che sente il bisogno dirla pubblicamente. Spiega il motivo maaggiunge subito che invece innon, nemmeno da sua madre. E’ alla rivista F che la conduttrice sportiva conferma che con Loris Karius è vero, passione. Rivendica la libertà di amare e guai a chi le fa notare che forse cambia un po’ troppo spesso fidanzato.non ...

ClubDoria46.it

tra passione e libertà " Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto ", ha affermato la presentatrice per poi aggiungere: " Sono una passionale e a 31 anni ...ha rilasciato una lunga intervista al settimanale F, parlando di lavoro e vita privata. Tanti i pregiudizi sulla giovane catanese, soprattutto per via del suo aspetto sensuale. Eppure ... Diletta Leotta, una cena natalizia da sogno La conduttrice, che da poco sta vivendo una love story con il portiere del Newcastle Karius, ha fatto delle sorprendenti rivelazioni ...Diletta Leotta si è confessata sulla sua vita privata e ha rivelato la necessità di essere libera di lanciarsi in nuove storie d'amore.