Dilaga lo scandalo delle tangenti nell' Ue | ' Altri eurodeputati a libro paga del Qatar'

(Di giovedì 15 dicembre 2022) - E' unaipotesi su cui stanno lavorando i pm belgi. Confermati gli arresti per Panzieri e per il suo assistente Giorgi. Quest'ultimo, compagno della vice - presidente Kaili , secondo i media ...

TGLA7

- E' una delle ipotesi su cui stanno lavorando i pm belgi. Confermati gli arresti per Panzieri e per il suo assistente Giorgi. Quest'ultimo, compagno della vice - presidente Kaili , secondo i media ...Fu unoreale, quello. Stavolta il caso sembra essere ideologico al 100 per cento, e nasce sull'onda della versione francese di Ballando con le stelle, dove il cantante Bilal Hassani (star ... Dilaga lo scandalo delle tangenti nell'Ue. Giorgi confessa. Pm: 'Altri eurodeputati a libro paga del Qatar' E' una delle ipotesi su cui stanno lavorando i pm belgi. Confermati gli arresti per Panzieri e per il suo assistente Giorgi. Quest'ultimo, compagno della vice-presidente Kaili , secondo i media avrebb ...Mentre il controverso documentario su Netflix, per il quale la coppia avrebbe guadagnato circa 100 milioni di dollari, occupa tutte le prime pagine dei ...