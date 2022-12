Di Maria anticipa l’addio a gennaio? I piani della Juventus cambiano all’improvviso

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sembra cambiare nuovamente la situazione intorno a Dicon il mercato diche potrebbe portare l’argentino lontano da Torino. Nell’ultima sessione estiva di mercato, laha regalato ad Allegri una serie di innesti di assoluta qualità; tra questi troviamo, assolutamente, Di. L’argentino, fino a questo momento, non è riuscito a mostrare con continuità tutto il suo valore a causa di una serie di problemi fisici. La speranza, per i bianconeri, è che possa essere al megliocondizione dain avanti per aiutare i bianconeri a raggiungere i vari obiettivi. Il mercato invernale, però, potrebbe cambiare le carte in tavola. LaPresseCome sappiamo, Dipotrebbe chiudere la sua carriera al Rosario Central; un desiderio che potrebbe ...