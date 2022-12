(Di giovedì 15 dicembre 2022) AL KHOR (QATAR) - La Francia è nella storia: i ' Bleus ' hanno staccato il pass per la finale del Mondiale 2022 e proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia . I ' Galletti ', che ...

Corriere dello Sport

... è tornato ad allenarsi nella giornata di mercoledì e potrebbe addirittura tentare un clamoroso recupero per essere a disposizione del ct Didiernella grande sfida di domenica. Ci pensa ...La supersfida dei quarti premia i Bleus di, che vincono grazie ai gol di Tchouameni e ... Con un fan che: "Pallone a 110 km/h, Rimedio e Di Gennaro parlano di errore di Pickford ". ... Deschamps sbotta in conferenza stampa: la domanda su Benzema tocca un nervo scoperto Il ct dei 'Galletti' glissa sul possibile quanto clamoroso impiego del neo Pallone d'Oro in occasione della finale del Mondiale contro l'Argentina in programma domenica: i dettagli ...L'ultimo quarto dei Mondiali premia la Francia, Inghilterra ko. Decide Giroud, Kane sbaglia un rigore ed è bufera. Critiche anche alla Rai per un problema tecnico.