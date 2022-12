(Di giovedì 15 dicembre 2022) L'exlo avevaper diversi anni non aveva versato gliper ilminorenne, ma l'uomo avrebbe avuto decisamente un "buon" motivo: era in, detenuto per una rapina a un ufficio...

PalermoToday

... omicidi che, a suo giudizio, possono rappresentare crimini di guerra commessi'esercito russo. ... nei cortili, alle porte o ai posti di blocco di sicurezza sul terreno', hal'alto ...... omicidi che, a suo giudizio, possono rappresentare crimini di guerra commessi'esercito russo. ... nei cortili, alle porte o ai posti di blocco di sicurezza sul terreno", hal'alto ... Denunciato dall'ex moglie perché non paga gli alimenti al figlio, ma era in carcere: assolto Anzi non ci ha proprio ascoltato: è stata la modalità sbagliata dal principio”. Presenti per la Flc Cgil e quindi per la scuola, il coordinatore Abruzzo-Molise Pino La Fratta e il segretario nazionale ...I tre, lo scorso 13 ottobre, nel centro di Pedaso avevano minacciato il giovane residente, intimandogli di consegnare loro il monopattino elettrico in suo uso, ma al diniego ricevuto i malintenzionati ...