Death Stranding | il videogioco di Hideo Kojima diventa un film

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il popolaresarà adattato in unprodotto dain collaborazione con Hammerstone Studios.diventerà un, grazie alla collaborazione traProductions e Hammerstone Studios di Alex Lebovici. L'adattamento del popolare, arrivato nei negozi nel 2019, sarà il primo progetto della casa di produzione fondata da. Secondo quanto dichiarato dai produttori, ildiseguirà quanto mostrato nel gioco, espandendone l'universo con l'introduzione di nuovi elementi e personaggi.ha ...

